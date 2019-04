(de) Elf Projekte in elf Orten im Eifelkreis Bitburg-Prüm werden dieses Jahr mit zusammen mehr als 1,2 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Es fließen Einzelbeträge von 28 000 bis knapp 200 000 Euro.

Am meisten profitiert davon die Verbandsgemeinde Bitburger Land. Geld aus dem Investitionsstock gibt es nur für solche Projekte, die nicht bereits durch ein anderes Förderprogramm unterstützt werden. Die einzelnen Projekte im Überblick:

Die Stadt Bitburg wird bei der Modernisierung des Rathauses mit 105 000 Euro unterstützt. Die Stadt Prüm erhält für den Ausbau eines Teilbereichs der Waldstraße zwischen den Einmündungen Kiefernweg und Burgring 50 000 Euro.

In der Verbandsgemeinde Bitburger Land wird in Bettingen der Ausbau der Gemeindestraßen Burgbereich, Burgstraße und Burgweg mit insgesamt 138 000 Euro gefördert. Dudeldorf erhält für den Ausbau der Gemeindestraßen Am Mühlenberg, Bergstraße und Kapellenstraße 188 000 Euro. Die Sanierung einer Stützmauer in Orsfeld wird wiederum mit 40 000 Euro unterstützt.

In der Verbandsgemeinde Prüm wird in Olzheim der Ausbau der Straße „In der Mittelbach“ mit 115 000 Euro gefördert und Schönecken bekommt 28 000 Euro für die Erneuerung der Stützmauer im Bereich „Auf dem Stoß“.

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Südeifel gibt es für Ferschweiler 78 000 Euro für den Ausbau der Gemeindestraße „Unterm Luzienturm“ und in Hüttingen/Lahr wird die Erneuerung der Brücke „Im Wickengarten“ über den Notzenbach mit 120 000 Euro bezuschusst.

Auch die Verbandsgemeinde Arzfeld profitiert vom Investitionsstock des Landes. Hier wird die Gemeinde Plütscheid mit 165 000 Euro beim Ausbau der „Haupt- u. Schenkelsbergstraße und der Straße Am Wehrbüsch unterstützt.

In der Verbandsgemeinde Speicher wird in Philippsheim die Sanierung der Brücke am Bahnhof mit 197 000 Euro gefördert. Damit gibt es für dieses Projekt im Eifelkreis Bitburg-Prüm das meiste Geld aus dem Investitionsstock.