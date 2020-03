POLITIK : 1,5 Millionen für Turnhalle Daleiden

Die Sporthalle in Arzfeld ist frisch saniert und im vergangenen Jahr wiedereröffnet worden. Nun ist die Halle in Daleiden dran. Foto: Verbandsgemeinde Arzfeld. Foto: VG Arzfeld/Andrea Gieretz

Daleiden (red) 1,485 Millionen Euro: So viel hat der Haushaltsausschuss des Bundestages für die Sanierung der Sporthalle in Daleiden bewilligt. Das Geld stammt aus dem Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur.



