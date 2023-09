Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Vereinsgeschichte: Musikverein Lyra Irrel feiert beim Kreismusikfest Jubiläum

Zum Abschied gab es ein „Servus“: Drei Tage lang war eine 90-köpfige Delegation aus Amtzell in Oberschwaben zu Gast in Irrel – ganz im Zeichen eines großen Jubiläumswochenendes. Grund zum Feiern hatte der Musikverein Lyra, der 100 Jahre alt wird. Zum Festjahr, das mit einem Frühlingskonzert gestartet war, fand nun neben einem Kommers auch das Kreismusikfest in der Gemeindehalle Irrel statt.