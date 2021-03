Corona-Pandemie : Aufatmen: Inzidenzwert fällt wieder unter die 100er-Marke

Bitburg/Prüm Anders als noch am Dienstag befürchtet, drohen im Eifelkreis vorerst doch keine schärferen Lockdown-Maßnahmen. Wie lange wird es dabei bleiben?

(de/sts) Im ganzen Hin und Her um stufenweise Lockerungen und Verschärfungen ist eins hängengeblieben: Übersteigt der Inzidenzwert die 100 wird die Lage kritisch. Und genau das war am Dienstag im Eifelkreis der Fall. Da lag die Inzidenz bei 101 – erstmals seit Wochen. Entsprechend gebannt hat man in der Kreisverwaltung die aktuellen Zahlen am Mittwoch erwartet. Nun kann erstmal entwarnt werden.

Sollte die Inzidenz am Donnerstag wieder über 100 klettern, zählt dieser Tag wieder als erster über 100 und es müssten zwei weitere folgen – was Karfreitag und Ostersamstag theoretisch möglich wäre. Dann stünde die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm erneut vor der Frage, in welcher Form sie die Regeln verschärfen würde. Das würde dann aber frühestens am ersten darauffolgenden Werktag gelten – und damit also frühestens ab Osterdienstag.