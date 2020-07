Literatur : 111 Orte und ein Kriminalfall

Prüm Der gebürtige Prümer ehemalige TV-Redakteur Manfred Reuter hat zwei neue Bücher geschrieben. Seine Lesung im Mai musste er wegen der Corona-Pandemie absagen.

Die Lesung aus seinem neuen Buch war schon so gut wie ausverkauft, doch dann musste Krimi-Autor Manfred Reuter wegen Corona den Termin im Mai wieder absagen. Doppelt schade, denn der ehemalige Volksfreund-Redakteur wäre natürlich gerne für eine Stippvisite an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Und hätte den Eifelern seine neue Heimat Aurich und Norderney näher gebracht.

Denn von ihm sind gleich zwei Bücher im Emons-Verlag erschienen. Mit „Die Toten von Norderney“ hat er seine Krimireihe fortgesetzt. Mit seiner Tochter Lena zusammen hat er außerdem den Reiseführer „111 Orte in Aurich, die man gesehen haben muss“ geschrieben.

Info Drei Fragen an… …Manfred Reuter Das Leben schreibt ja die besten Geschichten. Lässt du dich für deine Krimis von realen Fällen inspirieren oder ist das doch nur reine Fantasie? Manfred Reuter: Das allermeiste ist Fantasie. Der komplette Plot zum neuen Buch ist ausgedacht. In den Figuren spiegeln sich allerdings an einigen Stellen Charaktere, die mir vertraut sind, wider. Oft geht das sehr tief und die Szenen werden emotional. Das wiederum entwickelt sich während des Schreibens. Das sind für mich die schönsten Momente während der Schreibphase. Dann nehme ich um mich herum nichts und niemanden mehr wahr. Ich mag keine oberflächlichen Klamauk-Krimis. Humor ist gut und schön, aber wenn ein Krimi aufgrund billiger Profitbestrebungen zur Folklore wird, sage ich Stopp. Der Norden ist deine zweite Heimat geworden. Du hast zusammen mit deinen Kindern sogar zwei Reiseführer über Norderney und Aurich geschrieben. Was hat denn mehr Spaß gemacht – Krimi oder Reiseführer? Reuter: Das sind total unterschiedliche Dinge. Beim Krimischreiben muss ich abtauchen, brauche absolute Ruhe. Die Reiseführer entstehen eher wie journalistische Artikel, zwar immer locker-flockig, aber streng und präzise auf Zeile. Unglaublich viel Spaß macht da die Recherche. Eine Überraschung jagt die nächste. Ein Lernkapitel folgt dem anderen. Wir stacheln uns gegenseitig an. Das ist großartig. Wie viel Manfred Reuter steckt denn in Oberkommissar Gent Visser? Reuter: Ehrlich gesagt: eine ganze Menge. Rein äußerlich ist Visser zwar ein Norderneyer Polizist, den es tatsächlich gibt. Aber im Innern: Da steckt in Gent verdammt viel Mani. Zum Beispiel mag Gent keine Leute, die pausenlos reden und nichts sagen. Außerdem tanzt er nicht gern und kommt von der Arbeit immer später nach Hause als geplant. Und: Schwimmen an der Weißen Düne auf Norderney. Auch das mögen „beide“. Die Fragen stellte Stefanie Glandien

Im neuen Krimi findet ein Hobby­fotograf zufällig Skelettreste neben einem alten Schiffswrack an der Ostspitze Norderneys. Diese stammen von einer jungen Frau, die vor zwölf Jahren als vermisst gemeldet wurde. Oberhauptkommissar Gent Visser muss den Fall neu aufrollen. Und dabei scheint er jemandem ganz gehörig auf die Füße zu treten, denn auch er gerät in eine lebensgefährliche Situation.

Man merkt dem Krimi an, dass Manfred Reuter Norderney mittlerweile wie seine Westentasche kennt. Eine weitere Stärke sind die Beschreibung der verschiedenen Charaktere, wie sein etwas brummiger, aber gutmütiger Oberkommissar Gent Visser, oder sein Kollege und Freund Carlo Faust, der den großen Auftritt liebt.

Und die Arbeit an einem Reiseführer ist der eines Zeitungsredakteurs sehr ähnlich, denn auch dort gehört die Recherche zum täglichen Brot. Übrigens haben die Auricher auch ein Dreiländereck. Und zwar in Middelburg. Dort treffen drei Territorien aufeinander. „Im Falle Aurichs sind das Kirchdorf, das südlich gelegene Schirum und Popens im Osten“, heißt es in dem Buch.

Und noch eine weitere Ähnlichkeit mit der Eifel gibt es: So hat auch Aurich eine Brauerei – allerdings ist die im Verhältnis zur Bitburger klitzeklein. In der „Stadtperle“ wird seit 2012 das Auricher ProBier hergestellt. Und die Macher sind dabei sehr kreativ. Im Sommer kann man beispielsweise Erdbeerbier und in der Adventszeit Weihnachtsbier trinken.

Einen neuen Termin für eine Lesung in Prüm gibt es noch nicht. Da Deutschland als Reiseziel in diesem Jahr jedoch sehr hoch im Kurs steht, findet vielleicht der ein oder andere Eifeler den Weg in den Norden. Den passenden Lesestoff gibt’s dazu dann von Manfred Reuter.

