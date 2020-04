Die aktuelle Fallzahl : 112 Menschen im Eifelkreis mit Corona infiziert

Bitburg Die Corona-Pandemie breitet sich auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm langsam immer mehr aus.

Was bei Verdacht auf eine Corona-Infizierung zu tun ist

32 Besucher kamen am Donnerstag, 1. April, zur Sichtungsstelle in Bitburg – 26 wurden schließlich auf das Virus getestet, sechs wiederum wurden beraten.

Nach weit mehr als 1500 Beratungsgesprächen und über 500 Tests zieht der Bitburger Corona-Drive-In-Test am Donnerstag, 2. April, vom Parkplatz am Alten Gymnasium in das ehemalige Einkaufszentrum der Amerikaner, die „Commissary“ auf dem Housing-Gelände, um.