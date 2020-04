Aktuelle Fallzahl für den Eifelkreis : 117 Corona-Fälle im Eifelkreis

Landrat Joachim Streit lässt sich von Torsten Meier vom DRK die neue Corona-Test-Stelle in der ehemaligen Commissary in der Bitburger Housing zeigen. Hier hat die DRK-Mannschaft richtig was bewegt. Auch am Sonntag wird dort getestet. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) In der Corona-Sichtungsstelle in der ehemaligen Commissary in der Housing haben sich am Freitag 64 Menschen beraten lassen, 61 von ihnen wurden auch getestet. Zudem hat das DRK 75 Bewohner und Pfleger im Pflegeheim in Schönecken getestet.

Bisher gibt es im Eifelkreis 117 Corona-Fälle. Hiervon gelten 21 als genesen.