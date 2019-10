Winterspelt Der Bund will die A 60 Richtung Belgien nicht ausbauen. Denn dort seien zu wenige Autos unterwegs. Ein Winterspelter behauptet jetzt: Der Verkehr werde an der falschen Stelle erfasst.

Voraus kriecht ein Lastwagen. Doch der Autofahrer dahinter hat es eilig. Also: Bleifuß, Blinker links, und ab auf die zweite Spur. Nur, dass die Autobahn 60 hier, zwischen Belgien und Prüm, keine zweite Spur hat. Der Wagen gerät also auf die Gegenfahrbahn. Wenn jetzt jemand entgegenkommt, knallt’s.

Solche Szenarien ereignen sich, vor allem nachts, immer wieder auf der Schnellstraße an der belgischen Grenze. Oft kommt es auch zu Unfällen. Sieben Tote und etliche Verletzte hat das Nadelöhr seit 2010 gefordert. Das macht den Streckenabschnitt zu einem der gefährlichsten in der Eifel.

Kommunalpolitiker und Bürger fordern deshalb seit Langem den vierspurigen Ausbau. Doch der Bund winkt ab: Lohnt sich nicht, heißt es aus Berlin. Erst kürzlich antwortete Stefan Krause vom Verkehrsministerium auf eine Resolution des Eifelkreises (der TV berichtete): Die 8000 Autos, die täglich an der Zählstelle Steinebrück erfasst werden, rechtfertigten keinen Ausbau. Erst ab 20 000 gezählten Wagen käme ein solcher in Betracht.

Tatsächlich unterhält der Landesbetrieb Mobilität nur drei Langzeitzählstellen auf dem Eifeler Autobahnabschnitt, wie eine Anfrage beim LBM Rheinland-Pfalz ergibt. Eine steht in Spangdahlem (7500 Autos täglich), eine in Feuerscheid (7100 Autos täglich) und eine in Steinebrück (7300 Autos tätglich), direkt an der Grenze. Zwischen den Abfahrten Prüm und Winterspelt aber wird nicht regelmäßig gemessen, wie eine Sprecherin bestätigt. Dabei sei gerade auf diesem Streckenabschnitt extrem viel los, sagt Tautges.