Juibäumsfeier 120 Jahre Musikverein Pronsfeld: Zwei Tage Lokfest unter Volldampf gefeiert

Pronsfeld · Der Musikverein (MV) Pronsfeld feierte am Wochenende zwei Tage sein Lokfest — wegen des 120-jährigen Bestehens des Vereins doppelt so lange wie gewöhnlich. Am Samstagabend spielte der MV Habscheid im Festzelt an der alten Bahntrasse, am Sonntag folgte ein sonniges Sommerfest.

11.06.2023, 15:00 Uhr

Der Musikverein Habscheid spielt zum Jubiläum in Pronsfeld eine Mischung aus traditionellen Bläser­klängen, Film- und Popmusik. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm

Kontinuität und Wandel schließen sich für den Musikverein Pronsfeld nicht aus. Seit 1903 besteht der Verein ohne Unterbrechung. Selbst in Corona-Zeiten fand er Mittel und Wege, um gemeinsam zu proben und den Kontakt zwischen den heute rund 40 Mitgliedern nicht abreißen zu lassen. Seit 2009 gibt es das Lokfest auf dem alten Bahnhofsgelände immer am zweiten Sonntag im Juni.