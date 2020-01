Freizeit : 1200 Besucher auf Party in Bitburg

Bitburg (ang) „Alles läuft darauf hinaus, dass wir eine sehr große Party erleben werden“, sagt Stefan Werhan vom Organisationsteam der Ü-30 Party der Feuerwehr Stadtmitte in Bitburg. Und er wird am Ende Recht behalten.

Mit 1200 Gästen in der ausverkauften Stadthalle bricht die Ü-30-Party in diesem Jahr den Besucherrekord. Music by 2XSiV and DJ Music FACTORY und PMS Sound & Light sorgen für eine grandiose Party mit Musik aus den 70ern, 80ern, 90ern und einer professionellen Licht- und Lasershow. Foto: Markus Angel