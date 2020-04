Die aktuelle Situation zur Corona-Pandemie : 129 Corona-Fälle im Eifelkreis, 55 wieder gesund

Bitburg/Prüm (de) Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Menschen im Eifelkreis, die Corona überwunden haben, steigt und steigt und liegt (Stand Mittwochabend) nach Angaben der Kreisverwaltung bei 55. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 129 Menschen mit dem Virus infiziert.

In der Sichtungsstelle in der ehemaligen Commissary auf dem Bitburger Housinggelände wurden am Mittwoch 42 Menschen auf Corona getestet sowie fünf beraten. Zudem testete das DRK in der Pflegeeinrichtung „Haus Prümtal“ in Bettingen 106 Bewohner und Pflegekräfte.