Beruf : 13 neue Auszubildende bei Arzfelder Unternehmen Zahnen Technik

Von links: Sabine Zahnen aus der Personalabteilung, Nils Meyer, Sara Beheng, Jan Meyer, Gideon Kersting, Johannes Baur, Hannes Lunkes, Florian Hansen, Nils Heinzen, Marlon Michels, Sandro Juchmes, Yannis Beirig, Maren Jakoby, Tim Schmitz und Helena Nickels aus der Personalabteilung. Foto: Zahnen Technik

Üttfeld (red) Zahnen Technik hat insgesamt 13 neue Azubis in sieben Ausbildungsberufen und drei Dualen Studiengängen begrüßt. Die jungen Menschen starteten ihre Ausbildung im neuen InnovationLab in Üttfeld und wurden dort in einem umfangreichen Einführungsprogramm auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet.

Damit hat Zahnen Technik in diesem Jahr die größte Anzahl an Azubis seit 1958 eingestellt. „Zahnen Technik setzt schon immer darauf, möglichst viele Stellen mit Mitarbeitenden zu besetzen, die bei uns Ihre Ausbildung gemacht haben. Der Wassermarkt gewinnt enorm an Bedeutung, und der Bedarf an Fachkräften wird weiterwachsen. Mit unserem InnovationLab in Üttfeld werden wir die Qualität der Ausbildung nochmals steigern können“, sagt Geschäftsführer Herbert Zahnen.