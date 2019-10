Ausbildung : 13 neue Krankenpfleger

13 erfolgreiche Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege am St. Joseph-Krankenhaus Prüm – 13 neue Auszubildende haben begonnen Herzlichen Glückwunsch zu bestandenen schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen und herzlich Willkommen 13 Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen haben nach dreijähriger, anspruchsvoller Ausbildung an der staatlich anerkannten Krankenpflegeschule am St. Joseph-Krankenhaus Prüm ihr Examen erfolgreich abgelegt. Nach den bestandenen Prüfungen nahmen die glücklichen Absolventen ihre Zeugnisse und die Urkunden zur Führung der Berufsbezeichnung entgegen. Sieben Prüfungsteile beinhalteteten die schriftliche und mündliche Erfassung der theoretischen Leistungen sowie eine praktische Prüfung: die Anwendung des Wissens und der Kenntnisse im alltäglichen Stationsablauf. Die Verantwortlichen der Krankenpflegeschule, des St. Joseph-Krankenhauses sowie der Caritas Trägergesellschaft West gratulieren den Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Prüfung. Die erfolgreichen Absolventen im Jahr 2019 sind: Beatrice Bermes, Katrin Crump, Dominik Gillenkirch, Laura Hoffmann, Alina Huth, Nadine König, Andreas Küpper, Pia Lattig, Anja Monix, Adriane Pensky, Jacqueline Pensky, Tina Unverricht und Anabel Wagener. Ein neuer Ausbildungsjahrgang an der staatlich anerkannten Krankenpflegeschule am St. Joseph-Krankenhaus Prüm hat begonnen. Die 13 neuen Auszubildenden sind: Jonas Bastendorf, Lukas Braune, Paula Dahmen, Alina Engeln, Celine Jardin, Angelina Kessler, Alida Kohnen, Alexandra Lenz, Klaudia Nowakowska, Laura Settanni, Agnieszka Skwarzec, Sara Traufler, und Ann-Christin Zahnen. Die Verantwortlichen des Prümer Krankenhauses heißen sie herzlich Willkommen. Weitere Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten im St. Joseph-Krankenhaus Prüm gibt es auf www.krankenhaus-pruem.de in der Rubrik „Ausbildung“. Foto: TV/Kaya Erdem