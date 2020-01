Wanderung : 133 Teilnehmer bei der Wanderung in Eschfeld

Die Traditionelle Glühweinwanderung des Eifelvereins Daleiden-Dasburg am Montag den 30.12.2019 in Eschfeld war ein voller Erfolg. So konnten wir 133 Wanderinnen und Wanderer aller Altersgruppen für die 2 Wanderungen a. 6,5 und 4 km begeistern. Geboten wurde eine geführte Besichtigung der bekannten Kirche in Eschfeld, die Wanderung zum Glühwein- und Getränkestand auf der Irsen und bei der Rückkehr in Eschfeld im Saale Pütz-Leufgen wurde uns ein vorzügliches Essen angeboten. Allen die Organisatorisch zum Gelingen des Events beigetragen haben, einen herzlichen Dank. Auf unserer Homepage unter www.eifelverein-daleiden-dasburg.de findet Ihr eine umfangreiche Bildergalerie. Foto: TV/Hans-Peter Dimmer