Pandemie : 135 Corona-Infektionen im Eifelkreis registriert

Bitburg Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 135 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten 64 als genesen.

Das teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit. In der vergangenen Nacht war ein 79-jähriger Patient aus dem Eifelkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, der dritte Todesfall im Eifelkreis, der mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird.