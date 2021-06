Leseförderung : Lesesommer geht wieder an den Start

Lesesommer geht wieder an den Start

Wer viel liest, kann sich zum Abschluss des Lesesommers auch über eine Urkunde freuen. So wie die Schüler der 3d der Bertrada-Grundschule im vergangenen Jahr. Foto: Bertrada-Grundschule Prüm

Prüm Bereits zum 14. Mal laden die Büchereien zum Lesesommer ein – zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen. Wer mitmachen kann und was sich durch die Pandemie verändert, erfahren Sie hier.

Auch wenn die Bedingungen wie im Vorjahr schwer sind, trotz Corona laden überall in Rheinland-Pfalz die Büchereien wieder zum Lesesommer ein und das schon zum 14. Mal. Los geht es am Montag, 5. Juli, und natürlich wird auch wieder die Zentralbücherei Prüm mit von der Partie sein.

Die Bücherei in der Abteistadt ist dann wieder eine von 200 kommunalen und kirchlichen Bibliotheken, die bei der Landesinitiative zur Leseförderung mitmachen. Ziel für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist, bis Samstag, 4. September, mindestens drei Bücher zu lesen und auch zu bewerten. Anschließend locken dann Urkunden und tolle Preise. In vielen Schulen wird die Teilnahme am Lesesommer darüber hinaus auf dem Zeugnis vermerkt.