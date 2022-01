Pandemie : Corona: 141 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg Das Landesuntersuchungsamt meldet am Dienstag, 18. Januar, 141 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis.

Impfmöglichkeiten: Für Booster-Impfungen kann man aktuell am Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und Gerolstein Termine online vereinbaren. Das Impfzentrum in Bitburg ist wöchentlich an vier Tagen geöffnet. Terminreservierung https://impftermin.rlp.de, Hotline 0800/5758100.