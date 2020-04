Die aktuelle Fallzahlen für den Eifelkreis : 143 Corona-Fälle, 75 wieder gesund

Bitburg (de) Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sich bisher im Eifelkreis 143 Menschen mit Corona infiziert. 75 davon gelten als genesen. In der Corona-Sichtungsstelle wurden am Dienstag 21 Menschen getestet sowie einer beraten.

Zudem haben Kreis und DRK in einer Pflegeeinrichtung in Irrel 47 Bewohner und 44 Mitarbeiter getestet. Von den 75 Tests, die im Seniorenheim in Schönecken gemacht wurden, sind 72 negativ. Drei Ergebnisse stehen noch aus.