Infrastruktur : 158 000 Euro für Bauprojekt in Leidenborn

Blick auf Leidenborn. TV-Foto: Frank Auffenberg Foto: Frank Auffenberg (aff)

Leidenborn (red) Leidenborn bekommt vom Innenministerium 158 000 Euro für Bauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus. Das ehemalige Volksschulgebäude in der Dorferneuerungsgemeinde werde, so das Ministerium, seit Jahren als Dorfgemeinschaftshaus von den ortsansässigen Vereinen, der Nachbargemeinde Herzfeld und der Kreismusikschule für ihren Unterricht genutzt.



