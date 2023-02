Zeitreise : Auf Knopfdruck in die Vergangenheit reisen: So funktioniert die „Augmented Archaeology“ App

Die Burg Schönecken kann per App auf dem Handy in der „antiken“ Realität sichtbar gemacht werden. Foto: TV/Argo Virtuelle Bauten

Prüm Um alte Denkmäler neu zu entdecken, braucht man nur ein Handy und eine App: Ein Team unter der Federführung der Uni Trier hat etliche Sehenswürdigkeiten in der Großregion digital wiederhergestellt - auch in der Eifel.

Die Prümer Salvator-Basilika ist ein beliebtes Fotomotiv. Liegt vielleicht auch daran, dass ihr rötlicher Anstrich in Kombination mit dem grauen Pflaster und einem bestenfalls blauem Himmel einen schönen Kontrast bietet.

Doch war die Basilika schon immer in diesem Ton gestrichen? Und wie sah sie eigentlich aus, als sie 721 von Bertrada und ihrem Sohn Charibert gegründet wurde? Wer das wissen möchte und sowieso schon zum Fotografieren sein Handy in der Hand hält, kann sich die App „Augmented Archaeology“ herunterladen (kostenlos) und antike und mittelalterliche Gebäude wieder auferstehen lassen.

Info Diese Denkmäler findet man unter anderem in der App Eifelkreis Bitburg-Prüm Prüm: Keltischer Ringwall und romanische Klosterkirche mit Abtsburg Schönecken: mittelalterliche Burg Waxweiler: römische Villa Oberüttfeld: römische Villa Bitburg: römischer Vicus mit Befestigung Oberweis: römisches Landgut Mettendorf: römischer Gutshof Holsthum: römische Villa Bollendorf: römische Villa Ernzen: Weihedenkmal für den Gott Intarabus Meckel-Meilbrück: Römerstraße Herforst: Langmauer Fließem-Otrang: römisches Landgut Vulkaneifelkreis Duppach: Friedhof eines römischen Landgutes Gillenfeld: römische Villa

„Das Ziel des Projekts ist, kulturelles Erbe an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln“, sagt Sascha Schmitz, Geschäftsführer von Argo Edutainment Solutions aus Trier. Mit Hilfe der App werden antike Denkmäler durch sogenannte erweiterte Realität, also am Computer erstellte Modelle, per Smartphone oder Tablet angezeigt und so sichtbar gemacht. Auch, wenn es sie seit Jahrhunderten nicht mehr gibt.

Per „Augmented Archaeology“ App in die Geschichte eintauchen

In dem mit Leader-Mitteln geförderten Projekt (1,4 Millionen Euro) haben Studierende und Mitarbeiter der Universität Trier an 113 Standorten in der Region Trier-Luxemburg archäologische Stätten wieder zum Leben erweckt. Insgesamt sind 92 Gemeinden bei Argo vertreten. Mit Hilfe des Smartphones und der App kann man die Objekte, wie zum Beispiel die Prümer Basilika, mit der Fotolinse fokussieren und bekommt auf seinem Bildschirm die historische Ansicht geliefert. Gezeigt wird das Denkmal in Originalgröße in die Landschaft eingepasst. Der Betrachter kann sich nähern oder entfernen – die Ansicht wird immer automatisch an dessen Position angepasst.

Zuletzt ist auch eine Visualisierung der Prümer Basilika zum Angebot der App hinzugekommen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Voraussetzung ist, dass man GPS-Signal empfangen kann und das Blickfeld frei ist. Wo man dieses Angebot in der Region findet, kann auf einer Karte in der App nachgesehen werden. Dort findet der Betrachter auch zu jedem Denkmal kurz zusammengefasste Informationen. Außerdem gibt es eine Dokumentation zu allen Objekten, die noch weiter in die Tiefe geht. Und wer mehrere Objekte besuchen möchte, kann sich eine Route zusammenstellen lassen – zu finden im Internet unter www.ar-route.de

Der Keltenring im Prümer Tettenbusch kann mit Hilfe der App Argo Augmented Archaeology sichtbar gemacht werden. Foto: Argo Augmentes Archaeology Universität Trier/ARmob/Alexander_Juraschka

Es gibt aber auch Hinweistafeln vor den Denkmälern, die auf das Angebot der App aufmerksam machen. Einige Gemeinden haben sich das schon zunutze gemacht. So gibt es bereits Themen-Wanderwege oder Flyer, die darauf hinweisen. „Das hängt von der lokalen Tourismusstrategie ab“, sagt Schmitz. 2022 wurde die App etwa 4500 Mal von Nutzern erstmals installiert, was leicht über den Zahlen des Vorjahres liegt, sagt Schmitz.