Wirtschaft und Freizeit : Bitburg mag es wieder schaurig-schön

Bitburg Geistertreiben, Nachtschwärmer und Laser-Show sorgen für ein besonderes Einkaufserlebnis beim 18. Halloween-Shopping.

(ma) Der letzte Tag im Oktober steht in Bitburg immer unter einem besonderen Zeichen: Mit Einbruch der Dunkelheit werden in der Fußgängerzone und in der Trierer Straße kleine und große Geister unterwegs sein. Es wird nach Glühwein und Halloween-Punsch duften, Flügelmenschen auf Stelzen werden sich unter die Besucher mischen. Am Petersplatz hält der Gewerbeverein für alle Kinder Geistergebäck und Knicklichter bereit, denn es ist wieder Halloween-Einkaufsnacht - oder Halloween-Shopping. Auf dem Spittel und in der Trierer Straße gibt es Getränke- und Essensstände sowie ein Kinderkarussell, einen Glühweinstand und einen Mandelwagen.