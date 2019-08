Zurückgeblättert : 1999: Landwirt stirbt bei Brand

Ein tragisches Ereignis, ein Streit und die Sanierung von Altlasten: Das sind die Themen, die die Menschen vor 20 Jahren bewegt haben. Scheunenbrand in Wettlingen: Ein tragisches Ereignis kostet einen Menschen das Leben.

Eine Scheune in Wettlingen gerät in Brand. Zwar ist der dazugehörige Bauernhof nicht bewohnt, aber in der Scheune befinden sich Vieh und gepresste Strohrundballen. Die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot zum Brand fahren, können den in Brecht wohnenden Hofbetreiber nicht auffinden, nur sein Auto steht vor der Scheune. Das Vieh wird gerettet. Die Leiche des Mannes wird nach langer Suche geborgen.