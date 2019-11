Jubiläum : BitControl feiert Firmenjubiläum

Nattenheim (red) Das Unternehmen BitControl feierte 20-jähriges Bestehen. Die Gesellschafter von BITControl, Norbert Meyer und BrigitteJegen und ihre Mitarbeiter, haben in dieser Zeit viel erreicht und die Region mitgestaltet.

Das war ein Grund zum feiern. Rund 150 Menschen, Familie, Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner und andere Wegbegleiter feierten in Nattenheim. In einer Firmenpräsentation erfuhren viele, was BITControl alles macht. Am Schluss des Vortrages stand der Dank an alle, die zum Erfolg von BITControl beigetragen haben. Die Integration in das Dorfgeschehen ist BITControl wichtig und so endete der offizielle Teil mit einer Spende zur Dorfbegrünung an die Gemeinde Nattenheim. Foto: Laura Kirwel