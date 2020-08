Der Wolf in der Eifel: : 20 Tiere getötet - Grauwolf „Billy“ setzt alle unter Druck

Ammeldingen Gemischte, aber intensive Gefühlslage: Beim Abend über den Eifelwolf in Ammeldingen erfuhren die etwa 150 Zuhörer aus vielen Orten der Region Neues über den aktuell Hauptverdächtigen. Und es zeigte sich, dass nur eine schmale Brücke von den Gegnern zu den Befürwortern führt.

Der erste Wolf in der Eifel ist identifiziert - Wo das Tier herkommt und was es hier will

Kostenpflichtiger Inhalt: Gestatten, GW1554m : Der erste Wolf in der Eifel ist identifiziert - Wo das Tier herkommt und was es hier will

Es ist, so wird ebenfalls gesagt, der gleiche Wolf, der auch bereits in Großkampenberg, in Roscheid und in Irrhausen (alle VG Arzfeld) Weidetiere tötete. Und, so heißt es außerdem, auch in den belgischen Dörfern Stoubach und Nidrum. Fünf Risse, mehr als 20 tote Tiere, ein Wolf: „GW1554m“. Und einen Namen hat man ihm in Belgien auch bereits gegeben: Billy.