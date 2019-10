Veranstaltungs-Tipp : Licht-Show, Dino-Dinner und Live-Musik

Ernzen 2000 Besucher erwartet: Der Dinosaurierpark lädt dieses Wochenende zum Herbstfest ein.

Sie glauben, dass Dinosaurier längst ausgestorben sind? Dann machen Sie sich auf einen Zeitreise in das Erdmittelalter gefasst, denn das Herbstfest im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen lässt die Dinos wieder lebendig werden. Die Urzeitriesen werden zum vierten Mal am Samstag und Sonntag, 5. Und 6. Oktober, unter dem Motto „Jurassic Lights“ in ihrer außergewöhnlichen Gestalt ins Scheinwerferlicht gesetzt.