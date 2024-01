Demonstration gegen Rechts Bitburg: 2000 zeigen Flagge für die Demokratie

An der Spitze des Demonstrationszugs marschiert auch der Eifler CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder mit: „Toll, dass so viele Menschen für unsere Demokratie aufstehen“, sagt er. „Die Eifel setzt ein Zeichen und das ist gut so.“ Auch Andreas Kruppert, Landrat des Eifelkreises ist überwältigt. „Ich bin stolz auf unseren Eifelkreis“, sagt er in seiner Ansprache in der viele nachdenkliche Töne anklingen. „Was ist los in diesem Land?“, fragt Kruppert. „Es ist inzwischen wieder normal geworden zu hetzen, andersdenkende Menschen zu bedrohen, sogar mit dem Tod.“ Es habe doch in der Gesellschaft der Konsens geherrscht, dass so etwas nie wieder passieren darf. „Das können wir nicht zulassen, das sind wir unseren Großmüttern und Großvätern schuldig, die dieses Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben – und unseren Kindern sowieso“, sagt der Landrat und erhält lauten Applaus.