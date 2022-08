Natur : Wasser marsch für Bitburgs Beete

Ludwig Engel gießt die Blumen in Bitburg Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Retten, was zu retten ist. So lautet die Devise beim städtischen Bauhof Bitburg, der sich unter anderem auch um die Beete der Stadt kümmert. Ohne Wasser würden alles, was das Gärtner-Team mit viel Mühe gepflanzt hat, eingehen.