Freizeit : Ein Platz für alle direkt am Wasser

Am Ufer des Stausees gibt es bereits einige Sitz- und Liegemöglichkeiten. Mit einem Mehrgenerationenplatz soll das Naherholungsangebot nun noch weiter ausgebaut werden. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG/BIERSDORF Kommendes Jahr soll am Stausee Bitburg ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden. Der Förderbescheid liegt vor, die Zustimmung des VG-Rats ebenso. Darüber hinaus gibt es am Ufer aber noch eine weitere Baustelle.



Dass die Frage wieder auftauchen wird, damit war zu rechnen. Und auch Arnold Kootz stellt sie nicht zum ersten Mal. Was denn jetzt eigentlich aus dem Schiffspodest werde, das bei der Renaturierung des Kannenbachs im Bereich des Biersdorfer Stauseeufers errichtet worden sei, fragt der Ortsbürgermeister aus Biersdorf in der Sitzung des VG-Rats Bitburger Land.

Gerichtet ist diese Frage an VG-Bürgermeister Josef Junk. Und dieser erklärt, dass das Podest nie als Boot vorgesehen worden sei. Vielmehr handle es sich dabei um eine Plattform für Rollstuhlfahrer, so Junk, der anders als Kootz auch der Auffassung ist, dass diese Plattform durchaus genutzt werde.

Wenngleich es also unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, als was dieses Bauwerk in den Anfängen der Planung bezeichnet worden war: Das Podest um Ufer des Sees, das nicht nur in seiner Form an einen Schiffsrumpf erinnert, sondern darüber hinaus auch über bullaugenähnliche Löcher in der Plattformumrandung und eine Art Reling aus einem dickem Stricktau verfügt, soll kein Schiff sein.

Nun, gut. In dieser Planung wurde das daran angrenzende Areal mit dem freigelegten Mündungsbereich des Kannenbachs ja auch als Wasserspielplatz bezeichnet. Und für einen kurzen Zeitraum sah es auch tatsächlich so aus, als wäre es einer. Leider aber entspricht die Wasserqualität des Kannenbachs nicht den dafür erforderlichen Richtwerten. Und so wurden die Handschwengelpumpen der Wasserspielanlagen nach einer kurzen Einsatzphase vor zwei Jahren wieder entfernt.

Immerhin: Die neue Seeterrasse sieht nicht nur wie eine aus, sondern ist auch eine und wird seit ihrer Fertigstellung vor wenigen Wochen auch sehr gut angenommen. Möglicherweise gelingt das ja auch mit dem Mehrgenerationenplatz, der nun ebenfalls am Ufer des Stausees bei Biersdorf geplant ist. Bis jetzt jedenfalls verlief alles recht reibungslos. Ende 2019 hat der VG-Rat beschlossen, das Projekt mit dem Arbeitstitel „Garten der Sinne – Mehrgenerationenplatz“ auf den Weg zu bringen – entsprechende Förderung vorausgesetzt.

Die Verwaltung hat daraufhin einen Förderantrag beim rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingereicht. Und bereits kurz nach Ostern und damit weitaus schneller als erwartet kam dann der Bewilligungsbescheid.

Das Land fördert das mit 781000 Euro veranschlagte Projekt zu 85 Prozent, übernimmt also fast 664000 Euro. Bereitgestellt wird dieser Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Den Rest trägt die VG.

Dass sich das Land in dieser Größenordnung beteiligt, liegt vor allem an der Barrierefreiheit des Vorhabens, das am nordöstlichen Ufer des Sees zwischen Dorint-Hotel und Seeterrasse umgesetzt werden soll. Dort befindet sich bereits ein terrassierter Aufenthaltsbereich. Dieser ist aber in die Jahre gekommen, wird kaum noch genutzt und soll deshalb nun komplett neugestaltet werden.

Laut dem Entwurf, den der für das Projekt zuständige externe Planer Sebastian Reihsner in der Sitzung des VG-Rats erneut präsentiert, wird das rund 5000 Quadratmeter große Areal so bearbeitet, dass es auch von Rollstuhlfahren trotz der Hanglage uneingeschränkt genutzt werden kann. Über die breiten Wege sollen dann die verschiedenen thematischen Abschnitte der Anlage erreicht werden. Dazu zählt zum einen ein Bereich für Jugendliche, in dem diese sich ungestört aufhalten können und der unter anderem mit einem Basketballkorb sowie einem für Skater, BMX- und Rollstuhlfahrer gleichermaßen geeigneten Skateplatz ausgestattet werden soll.

Ein weiterer Baustein der Mehrgenerationenanlage ist ein Pavillon mit Ruhe- und Picknickmöglichkeiten am höchstgelegenen Punkt des Geländes. Wie Reihsner erklärt, sollen bei dem gesamten Projekt regionaltypische Elemente und Vorlagen zum Einsatz kommen. So sei beispielsweise geplant, den Pavillon in seiner Form den Kriterien der regionalen Baukultur anzupassen. Und auch beim Garten der Sinne richte man sich nach dem Vorbild typisch Eifeler Bauerngärten.

Auf diesem Areal am Ufer des Stausees soll ein Mehrgenerationenplatz entstehen. Foto: Uwe Hentschel