Schnelles Internet Modernes Glasfasernetz für Spangdahlem – So kriegen Einwohner schnelles Internet

Ortsbürgermeister Alois Gerten kündigt an: „Die Ortsgemeinde Spangdahlem beabsichtigt mit der GlasfaserPlus in 2024 im Ort Glasfaseranschlussleitungen zu verlegen.“ Mit dem neuen Netz ist eine Download-Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde möglich. Rund 620 Haushalte werden im Gemeindegebiet angeschlossen. „Es ist eine gute Nachricht, dass in Spangdahlem ein Glasfasernetz entsteht. Denn wir als Gemeinde begrüßen es, wenn der Ausbau eigenwirtschaftlich von der GlasfaserPlus durchgeführt und damit die digitale Infrastruktur für die Zukunft geschaffen wird“, so Alois Gerten.