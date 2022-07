Engagement : Auf zwei Rädern für den guten Zweck: 22. Fairplay Tour fährt wieder durch die Großregion

Die bis dato letzte und 21. Fairplay-Tour durch die Großregion endete im Juni 2019 beim 50-jährigen Jubiläumsfest der Lebenshilfe-Werke in Trier. In den folgenden Sommern musste die große Fahrt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Foto: Holger Teusch

Trier/Bitburg Die Fairplay-Tour ist aus der Corona-Pause zurück. Ab Sonntag, 17. Juli, fahren junge Sportler wieder durch die Großregion für einen guten Zweck. Erneut machen sie dabei wieder eine Etappenpause in Bitburg.

Bitburg ist erneut Etappenort der 22. Fairplay Tour der Großregion. Am Dienstag, 19. Juli, werden die engagierten jungen Radfahrer gegen 16 Uhr auf dem Spittel erwartet. Der zentrale Platz in der Bitburger Innenstadt ist dann nämlich das Ziel der dritten Etappe. Sie führt von Bütgenbach in Belgien über St. Vith nach Pronsfeld und schließlich nach Bitburg. Insgesamt 90 Kilometer haben die jungen Sportler auf dem Streckenabschnitt zu meistern und ganz nebenbei auch noch 810 Höhenmeter zu absolvieren. Schon fünfmal war Bitburg Etappenort der Fairplay Tour der Großregion.

Was ist die Fairplay Tour?

Die Fairplay Tour der Großregion existiert seit 1999 und bringt jedes Jahr junge Menschen auf die Fahrräder, um für ein gemeinsames Europa zu werben und Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Auf sechs Tagesetappen mit insgesamt 500 Kilometern und 5000 Höhenmetern lernen die Teilnehmer, was es heißt, sich gegenseitig zu helfen, manchmal auch aufeinander angewiesen zu sein und sich für andere zu engagieren. Denn auch der Erlös der 22. Fairplay Tour der Großregion, die wieder vom Euro Sport Pool und der Europäischen Akademie des rheinland-pfälzischen Sports Trier ausgerichtet wird, unterstützt insbesondere Schulbauprojekte in Ruanda und auch den Partnerschaftsverein Ruanda-Rheinland-Pfalz.

Die Etappen der 22. Fairplay Tour

Die Teilnehmer kommen auch dieses Jahr von Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen sowie Jugendeinrichtungen und Förderschulen aus der gesamten Region. Sie treffen sich zum Start der 22. Fairplay Tour am Sonntag, 17. Juli, in Trier, um von dort aus auf die erste Etappe über Bitburg-Erdorf und Kyllburg nach Gerolstein zu fahren. Sie meistern dabei 80 Kilometer und 1170 Höhenmeter.

Am folgenden Montag führt die zweite Etappe dann über 60 Kilometer und 580 Höhenmeter von Gerolstein über Kronenburg nach Bütgenbach, wo am Dienstag, 19. Juli, die beschriebene dritte Etappe nach Bitburg beginnt. Am Mittwoch, 20. Juli, startet die vierte Etappe und führt die Fahrer zunächst von Bitburg nach Rosport, weiter nach Schengen zum nächsten Ziel in Perl. Sie führt die jungen Sportler über 90 Kilometer und 570 Höhenmeter.