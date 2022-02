Coronavirus : 223 Neuinfektionen: Sieben-Tages-Inzidenz im Eifelkreis steigt wieder

Bitburg-Prüm Ein Blick auf die einbrechenden Aufrufzahlen des Corona-Portals für den Eifelkreis lässt vermuten, dass sich immer weniger Bürger für die Corona-Zahlen interessieren. An einer sinkenden Anzahl der aktuellen Fälle liegt das nicht, denn die ist weiterhin hoch.

Sie dürfte wohl eine der am häufigsten aufgerufenen Internetseiten des vergangenen Jahres im Eifelkreis Bitburg-Prüm sein: corona-eifelkreis.jimdofree.com. Oder, ohne komplizierten Domain-Namen, das Corona-Portal des Eifelkreises. Falls sie einer derjenigen sind, die dort noch nie nachgeschaut haben: Diese Seite zeigt all das, womit wir uns vor zwei Jahren noch nicht beschäftigen mussten: Inzidenzen, Fallzahlen und Impfquoten. Bis zu 25.000 Seitenaufrufe verzeichnete die Internetseite der Kreisverwaltung in den Wellen Nummer zwei und drei. Wo in anderen Unternehmen Klicks Geld bringen und deswegen durchaus gewollt sind, dürfte man sich hier freuen, wenn die Website irgendwann nicht mehr aufgerufen werden muss, weil die Pandemie sich abschwächt.