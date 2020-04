Bitburger Pizzeria spendet ans Krankenhaus : 228 Pizzen für den guten Zweck

Bitburg Unternehmerin Sylvia Brecht hat Pizzen an das Personal des Bitburger Krankenhauses gespendet. Unter dem Motto „Danke ihr Helden“ sponserte die Pizzeria „Sylvie‘s American Pizza“ bereits der Rettungswache und der Corona-Sichtungsstelle die Essen.

Seit acht Jahren führt Brecht das Restaurant mit Lieferservice in der Mötscher Straße. Auch Ihr Unternehmen leidet aktuell stark unter der Corona-Krise. „Wir haben trotz Abhol- und Lieferservice sehr wenige Bestellungen, was uns schwer zu schaffen macht“, sagt die Pizzachefin. Leider musste sie aus Kostengründen schon Mini-Jobber entlassen.

Dennoch will die Inhaberin „Danke“ sagen. An die Beschäftigten, die gerade in der Corona-Zeit sehr stark gefordert sind. Sie belieferte zum Beispiel die Sichtungsstelle in Bitburg sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes und des Gesundheitsamtes. Und nun waren auch die Beschäftigten des Marienhausklinikums an der Reihe.