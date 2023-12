Blaulicht Berauschter Unfallfahrer beleidigt Polizei

Bitburg (red) Teuer zu stehen kommt einem 23-Jährigen sein verantwortungsloses Verhalten, das am Sonntag um 8.15 Uhr zu einem Unfall in der Kölner Straße in Bitburg führte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überfuhr ein mit drei Personen besetztes Auto die Verkehrsinsel am Stadteingang der L32/Kölner Straße.

17.12.2023 , 16:35 Uhr

ARCHIV - 27.07.2015, Nordrhein-Westfalen, ---: Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Illustration zu dpa "Mann mit Messer stirbt nach Polizei-Schussabgabe ") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch