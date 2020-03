Die Zahl steigt weiter : Update: 23 Menschen im Eifelkreis mit Corona infiziert

Bitburg (de) Corona trifft uns alle. Inzwischen ist das gesellschaftliche Leben spürbar eingeschränkt, in Teilen ganz lahmgelegt. Alles, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Fast genau zwei Wochen ist es her, da hat Landrat Joachim Streit dazu geraten, kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen und Vereinstreffen abzusagen.

Die Vorgaben haben sich seither mehrfach verschärft. Das Land erlaubt nur noch Feste und Versammlungen mit weniger als 75 Menschen. Ob das reichen wird? Am Mittwoch schließen viele Einzelhandelsbetriebe. Die Kreisverwaltung hat eine Entsprechende Verfügung dazu am Dienstagabend auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Das gilt auch für die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Eifelkreis. Der erste wurde am Wochenende 7./8. März bekannt - noch keine zwei Wochen her. Inzwischen sind es nach Angaben der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 21 Menschen im Eifelkreis, die positiv auf das Virus getestet wurden.

Das macht auch die Dynamik deutlich, mit der sich das Virus ausbreitet: Am Abend des 12. März meldete Landrat Streit zwei neue Fälle einer Corona-Infektion. Das ist noch keine Woche her. Damals gab es damit drei Erkrankte – fünf Tage später sind es 21. Und wie am späten Dienstagabend bekannt wurde, inzwischen 23.