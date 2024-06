Kilometer für Kinder sammeln Spendenaktion: 24 Stunden rennen, radeln, wandern

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die zurückgelegten Kilometer können entweder in einer Liste am Pronsfelder Bahnhof beim Café Stullwerk eingetragen oder via Mail an KfKSchneifel@gmail.com übermittelt werden. Die Spenden können auch direkt an die Villa Kunterbunt (IBAN DE31 5855 0130 0002 2700 07) mit dem Betreff „KfK Schneifel - Elternwohnung“ geleistet oder vor Ort in bar abgegeben werden.