Corona-Pandemie : Häufung von Einzelfällen, kein neuer Virus-Ausbruch

16.02.2021, Baden-Württemberg, Tübingen: Eine Mitarbeiterin eines mobilen Testbusses für Corona-Schnelltests hält einen negativen Antigentest in der Hand. In Baden-Württemberg will die Landesregierung am 17. Februar über die Teststrategie für Schulen und Kindergärten diskutiert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bitburg 25 Neuinfektionen meldet der Eifelkreis am Wochenende. Gibt es einen neuen Infektionsherd?

(de) Mit Spannung wird der Inzidenzwert im Eifelkreis beobachtet. Der ist übers Wochenende wieder über 50 geklettert. Allein am Samstag hat das Gesundheitsamt 25 Neuinfektionen gemeldet. Dahinter steht jedoch glücklicherweise kein erneuter Virus-Ausbruch in einer Einrichtung wie Kita oder Altenheim.

Hintergrund der vergleichsweise großen Zahl an Neuinfektionen sei eine Häufung von Einzelfällen, die aber in keiner Verbindung miteinander stehen, erklärt Waltraud Weber vom Presseamt der Kreisverwaltung. Das Virus habe sich in 13 Haushalten verbreitet, die verstreut über das komplette Kreisgebiet in verschiedenen Verbandsgemeinden liegen. Darunter seien auch einige „kinderreiche Familien“, in denen sich alle Mitglieder infiziert haben.