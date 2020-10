Coronavirus : Sorge im Eifelkreis: Infektionszahlen schießen auf das Doppelte hoch

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg Auf einen Schlag haben sich seit Donnerstagabend im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr als verdoppelt. Viele davon gehen zurück auf zwei private Feiern auf der Schneifel.

Neue, besorgniserregender Corona-Ausbruch: Auf einen Schlag haben sich seit Donnerstagabend im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr als verdoppelt: 22 Fälle, bestätigt die Kreisverwaltung, seien hinzu gekommen – zu den dreien, die man vorher am Tag gemeldet hatte.

Die Zahl aller befallenen Menschen im Kreis habe damit die 40 überschritten – davon ergaben sich 35 binnen einer Woche, sagt Kreis-Pressesprecher Thomas Konder auf TV-Anfrage.

Ein großer Teil der aktuellen Ansteckungen gehe im Wesentlichen zurück auf eine Person aus der Verbandsgemeinde Prüm, die am Mittwoch, 7. Oktober, positiv getestet wurde und am vergangenen Wochenende (Freitag und Samstag, 2. und 3. Oktober) an zwei privaten Feiern in zwei Nachbarorten auf der Schneifel teilnahm. Auch viele der Mitfeiernden waren auf beiden Festen dabei. In der Folge verbreitete sich das Virus auf Familien, Freunde, Arbeitskollegen im nahen und im weiteren Umfeld.

Betroffen sind in diesem Zusammenhang Bürger in etlichen Orten der Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm. Allein in einem Dorf sind es, Stand Freitagmorgen, zehn Personen.

Weitere Einzelheiten wird die Kreisverwaltung gegen Mittag bekanntgeben.

Das Infektionsgeschehen im Kreis nähert sich also dem kritischen Inzidenz-Wert von 50 Ansteckungen auf 100 000 Einwohner pro Woche. Ist dieser Wert überschritten, müssen die Behörden Schritte zur Eindämmung des Geschehens einleiten.