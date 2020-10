Pandemie : 26 Neuinfektionen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde heute der kritische Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen weit überschritten. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Dem Gesundheitsamt wurden heute - Stand 13 Uhr - 26 neue Fälle gemeldet.

Die Sichtungsstelle in Bitburg werde nach Aussage des DRK-Kreisverbands von einer hohen Personenzahl besucht. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist am Samastag noch bis 18 Uhr sowie am morgigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.