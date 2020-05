Trier/Bitburg Glimpflicher als zu erwarten endete vor dem Landgericht der Prozess gegen einen 27-Jährigen Drogenhändler aus der Westeifel. Geholfen hat ihm sein rechtzeitiges Geständnis.

(f.k.) Gut gelaufen ist es im Leben des Angeklagten bisher nicht. Den Vater hat er nur einmal für eine Stunde gesehen, Mutter allein­erziehend, Grundschule und erste Jahre der Hauptschule in Berlin, erste Drogenerfahrungen mit etwa zehn Jahren. Dann zieht die Mutter aus beruflichen Gründen in die West­eifel, wo der Teenager den Rest der Hauptschule absolviert.

„Von Berlin in die Eifel, das war wohl ein Kulturschock für ihn“, sagt die psychiatrische Sachverständige Dr. Sylvia Leupold im Verlauf der Verhandlung vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts. Nach der Schule fasst er nirgendwo richtig Fuß, bricht Lehren ab und schlägt sich manchmal in ungelernten Jobs durch. Um seinen ständigen Cannabiskonsum zu finanzieren, verlegt er sich verstärkt auf Drogenhandel.

Im Jahr 2018 heiratet er, die Frau ist auch in der Szene bewandert. Inzwischen läuft die Scheidung, nur am gemeinsamen kleinen Sohn (2) hängt er sehr. Er zieht bei einer Freundin ein, sein Kumpel lebt auch in der Wohngemeinschaft. Am Abend des 24. November 2019 wird er in Bitburg von einer Polizeistreife kontrolliert.