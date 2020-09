Breitbandausbau : 270 Kilometer neue Glasfaserleitungen

BITBURG/Biersdorf/Neidenbach Sieben Gemeinden im Eifelkreis bekommen eine bessere Internetanbindung. Das Projekt soll 5,65 Millionen Euro kosten. Der Ausbaubeginn ist für Anfang 2021 geplant.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer war zu Besuch in Bitburg. Und sie hatte etwas im Gepäck: den Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz zum Breitbandausbau für weitere sieben Ortsgemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Diesen übergab sie an Landrat Joachim Streit.

Gefördert wird das Pilotprojekt „FTTH-Ausbau“. Die Abkürzung steht für „Fibre to the Home“ also Glasfaseranbindung bis in die Haushalte. Davon werden die Ortsgemeinden Burbach, Neuheilenbach, Neidenbach, Oberweiler, Biersdorf am See, Wiersdorf und der Wißmannsdorfer Ortsteil Koosbüsch direkt profitieren.