Schwertransport Von der Eifel nach Israel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mussten im Stadtgebiet von Bitburg verschiedene Straßen für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Grund war die Durchfahrt eines Schwertransportes. Der war am Abend beim Unternehmen Christen & Laudon am Werk in Staffelstein mit dem Ziel Hafen Trier gestartet. Befördert wurde ein Abluftwäscher für eine Düngemittelfabrik in Israel, wo er die Abluft, die bei der Herstellung von Dünger entsteht, reinigen wird. Der Schwertransport hatte eine Länge von 28 Metern. Das in achtmonatiger Arbeit in der Eifeler Fabrik entstandene Anlagenteil war in einer Holzkiste mit den Maßen 15m x 4,5m x 4,5 m verpackt. Am Mittwochmorgen wurde die Fracht mit zwei Kränen auf ein Schiff verladen, dass unmittelbar danach den Weg in den Nahen Osten antrat.

Foto: Hoeser Rudolf