Wandern im Bitburger Land : Mühsam geplanter Sonntagsausflug

EXTRA

Leader ist ein EU-Förderprogramm, das die Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes verfolgt. Das Programm ist eingebettet in den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und das rheinland-pfälzische Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE). Mit Hilfe der Förderanreize dieser Programme können Leader-Gebiete innovative Strategien und Projekte umsetzen, um neue Akzente für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu setzen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist seit 2008 eine von derzeit 20 anerkannten Leader-Regionen in Rheinland-Pfalz. In der aktuellen bis 2020 geltenden Förderphase stehen im Eifelkreis knapp drei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Neben EU-Mitteln (zwei Millionen Euro) und dem Anteil des Landes (700 000 Euro) beteiligen sich auch die Kommunen mit 195 000 Euro.