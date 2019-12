Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : 30-Jähriger randaliert und verletzt Polizisten in Bitburg

Foto: Polizei Bitburg

Zwei verletzte Polizeibeamte, mehrere beschädigte Fahrzeuge, ein Warnschuss und ein festgenommener Randalierer - das ist die Bilanz eines Einsatzes am frühen Mittwochmorgen, 18. Dezember, in Bitburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

(red) Zwei verletzte Polizeibeamte, mehrere beschädigte Fahrzeuge, ein Warnschuss und ein festgenommener Randalierer - das ist die Bilanz eines Einsatzes am frühen Mittwochmorgen, 18. Dezember, in Bitburg. Die Beamten waren gegen 4.30 Uhr zum Gebäude einer Suchtberatungsstelle am Busbahnhof gerufen worden. Eine Zeugin alarmierte sie wegen eines randalierenden Mannes, der einen Bewohner angegriffen habe. Als die Polizei eintraf, wütete tatsächlich ein von den Beamten später als sehr aggressiv beschriebener 30-Jähriger im Treppenhaus der Suchtberatungsstelle. Laut Polizei habe er mit Gegenständen um sich geworfen. Obwohl die Polizei Pfefferspray einsetzte, gelang ihm die Flucht aus dem Haus.

Auf dem Busbahnhof konnten die Beamten den Mann zunächst zwar zu Boden bringen, er leistete jedoch solch erheblichen Widerstand, dass er sich erneut der Festnahme entziehen konnte.

Der Randalierer wütete weiter: mit einer Holzlatte zerschlug er unter anderem die Scheibe eines parkenden Autos. In dem Wagen fand er er Brecheisen, das gleich dafür genutzt wurde, auf weitere in der Nähe stehende Fahrzeuge einzuschlagen. Auch die Polizeibeamten blieben nicht von seinen Attacken verschont. Einen Beamten suchte sich der Wütende gezielt für seine Bedrohungen aus. Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann.

Nachdem er weiter in bedrohlicher Haltung auf den Beamten zulief, gab dieser schließlich einen Warnschuss in den Boden ab – mit dem gewünschten Erfolg: Der Mann sah von weiteren Angriffen gegen den Beamten ab, hielt das Brecheisen aber weiter in der Hand. Zwischenzeitlich waren Unterstützungskräfte einer anderen Polizeidienststelle eingetroffen, die mit Distanz-Elektroimpulsgeräten – sogenannten Tasern – ausgerüstet waren. Trotz Androhung, die Schockgeräte einzusetzen, folgte der Mann den polizeilichen Anweisungen noch immer nicht und hielt auch weiter das Brecheisen in der Hand.