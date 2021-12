Pandemie : Corona im Kreis: 33 Neuinfektionen

Bitburg-Prüm (red) Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm meldet am Donnerstag, 23. Dezember, 33 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 164,9 am Mittwoch auf 155,9 am Donnerstag. Aktuell gibt es im Kreis 400 Covid-19-Fälle.

Die landesweite Hospitalisierungsrate geht zurück von 3,36 am Mittwoch auf 3,09 am Donnerstag.