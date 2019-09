Lesen : 36 Kinder nehmen in Bleialf erfolgreich am Lesesommer teil

„Flash deine Eltern und lies ein Buch“ war das Motto des diesjährigen Lesesommers, einer Aktion des Landesbibliothekszentrums Rheinland- Pfalz und erstmalig auch hier bei uns in der Pfarr- und Gemeindebücherei Bleialf. An den Ausleihtagen war richtig Betrieb im Büchereiraum, aber es wurde auch gebastelt und gespielt. Von den angemeldeten 47 Kindern haben es 36 geschafft, während des Aktionszeitraumes vom 17.06.-17.08. mindestens 3 Bücher zu lesen. Highlight war der Abschluss am Freitag, den 23. August 2019, an dem die Kinder zusammen mit den Lesespaten den Mühlenberger Stollen besichtigten. Zum Abschluss im Gemeindehaus gab es für die leseeifrigen Kinder Geschenke sowie Pizza und Getränke für alle. Unterstützt wurde die Aktion vom Land Rheinland-Pfalz, der Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt Bleialf, der Gemeinde Bleialf, der Raiffeisenbank Westeifel, der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, dem Bergmannsverein St. Barbara, der Kath. Frauengemeinschaft, sowie einigen privaten Spendern. Das Büchereiteam bedankt sich besonders bei den Organisatorinnen Stefanie Dahmen und Sandra Hoffmann sowie allen Lesepaten. Da die Aktion so gut angenommen wurde freuen wir uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr! Franz Meier 29.8.19 Fotos von Marga Berkels, Bleialf. Foto: tv/Marga Berkels, Bleialf