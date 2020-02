Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Rekordinvestition: 37 Millionen Euro für den Straßenbau in der Eifel

Die Großbaustelle B-257-Anschlussstelle Alsdorf: Laut LBM ist die Freigabe für den Verkehr für den Frühsommer vorgesehen. Foto: TV/Foto: LBM Gerolstein

Gerolstein/Daun/Bitburg-Prüm An den Straßen in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel wird in diesem Jahr nicht gespart: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein zieht Bilanz und blickt voraus auf kommende Projekte.

Ein großes Projekt neigt sich dem Ende zu: der Ausbau der Bundesstraße 51 von der Anschlussstelle Stadtkyll bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im Mai abgeschlossen sein werden“, sagt Josef Arens, der LBM-Planungsveranwortliche.

6,3 Millionen werden dann insgesamt geflossen sein in ein Vorhaben, „das viel Geld gezogen“ und mit dazu beigetragen hat, dass die Straßenbaubehörde mit Sitz in Gerolstein für 2019 mit einem Rekordergebnis aufwarten kann. „37 Millionen Euro sind verbaut worden, ein Spitzenergebnis für den LBM“, lautet die Bilanz von Harald Enders, der den LBM seit gut 20 Jahren führt.

Info Eine Behörde, zwei Landkreise Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein ist für insgesamt 2375 Straßenkilometer in den beiden Landkreisen Vulkaneifel und Bitburg-Prüm zuständig – davon 340 Kilometer Bundesstraßen, 930 Kilometer Landesstraßen und 755 Kilometer Kreisstraßen im Eifelkreis und noch mal 350 Kilometer Kreisstraßen im Landkreis Vulkaneifel. Beim LBM Gerolstein arbeiten alleine 218 Leute bei den Straßenmeistereien.

An Arbeit mangelt es nicht: 240 Projekte sind in Planung, gut 50 werden davon durchschnittlich pro Jahr realisiert. Und an Geld mangelt es auch nicht: Um die 35 Millionen Euro stehen jährlich zur Verfügung, eine Summe, auf die der LBM dank einer von Kontinuität geprägten Finanzausstattung durch Bund und Land schon seit geraumer Zeit bauen kann.

Seit dem Amtsantritt von Enders hat sich das Bauvolumen verdreifacht. Die Folge: „Wir haben ein Drittel weniger schlechte Straßen als 2002.“ Aber zurücklehnen ist nicht, denn gut 25 Prozent der Landes- und Kreisstraßen sind laut LBM-Chef noch in einem „sehr schlechten Zustand“.

321 Beschäftigte (in Voll- und Teilzeit) hat der LBM, der Großteil arbeitet in den acht Straßenmeistereien zwischen Irrel und Kelberg, acht Stellen sind momentan nicht besetzt. Auf dem Wunschzettel des LBM steht ein neuer Standort für die Zentrale, platzt doch das Gebäude in der Gerolsteiner Brunnenstraße aus allen Nähten und ist zudem sanierungsbedürftig.

Gesucht wird schon länger, aber wo es hingehen könnte, ist offen. Klar ist nur: Am Standort Gerolstein wird nicht gerüttelt. Enders: „Wir sind weiter guter Hoffnung, dass wird ein passendes Angebot bekommen.“

Beim Blick in die Liste für 2020 sticht ein Projekt heraus: die sogenannt Nord-Ost-Tangente für die „Hauptstadt“ des Eifelkreises. Die seit vielen Jahren geplante Umgehungsstraße um Bitburgs nördliche Innenstadt soll die wichtigen Verkehrsachsen B 50 über die B 257 und die L 32 bis zur B 51 verbinden. Ein über mehrere Jahre angelegtes Projekt mit geschätzten Gesamtkosten von elf Millionen Euro. Voraussichtlicher Start: „Im Spätsommer“, sagt Enders.

Das Ende des B-51-Ausbaus bei Stadtkyll ist in Sicht: Voraussichtlich im Mai sollen die Arbeiten beendet sein. Foto: TV/Vladi Nowakowski

