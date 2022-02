Beruf : Michael Ehleringer 40 Jahre im öffentlichen Dienst

Bitburg (red) Zu seinem 40. Dienstjubiläum erhielt Regierungs­amtsrat Michael Ehleringer vom Dienst­leistungs­zentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel eine Dank­urkunde des Landes Rheinland-Pfalz.

Seine Laufbahn im öffentlichen Dienst begann Ehleringer 1983 in der Bundeszollverwaltung. Er wurde 1989 Anwärter für den gehobenen nicht­technischen Dienst in der Landes­kultur­verwaltung. Seit seinem erfolg­reichen Abschluss an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen 1992 bearbeitet er ländliche Boden­ordnungs­verfahren. Zudem engagiert sich Ehleringer seit 2004 als Vorsitzender des örtlichen Personalrats für die Belange der Beschäftigten am DLR Eifel.