Glaube : 40 Kinder mit „Ruth-auf der Suche nach Heimat“

Preist (red) Die Ruth-Geschichte aus dem Alten Testament war Thema der Kinderbibeltage in Preist. Die Heimat verlassen, auf der Flucht sein, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben, eine neue Existenz aufbauen – diese Geschichte ließ erkennen, das es zu allen Zeiten Menschen auf der Flucht gab – bis heute.

Mit einem Anspiel begann für die sechs- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen in einer Andacht mit Kaplan Sebastian Kühn das biblische Wochenende in der Preister Grundschule. Begleitet wurden sie von Betreuern des Kibiteams. An diesem Tag setzten sich die Kinder mit der Bibelgeschichte auseinander. Auf dem Programm standen Willkommensschilder gestalten, Kekse backen und verzieren, Gemeinschaftsarbeit mit Bildern zum Thema „Zuhause“ und Vertrauensspiele. Eine Lichterreise symbolisierte das Unterwegssein auf einem gefährlichen Weg. Im Abschlussgottesdienst, der unter der Leitung von Pastor Gerber mit den Familien der Teilnehmer und der Gemeinde gefeiert wurde, präsentierten die Kinder den Besuchern die Ergebnisse aus den Workshops. Foto: Liesel Bast