Neues vom Bitburger Corona-Drive-In : 41 Corona-Fälle im Eifelkreis, vier Menschen genesen

Sie arbeiten für unsere Sicherheit: Die Ehrenamtlichen des DRK im Eifelkreis betreiben sieben Tage die Woche den Bitburger Corona-Drive-In. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Der Bitburger Corona-Drive-In auf dem Parkplatz Altes Gymnasium wurde auch am Samstag von etlichen Menschen genutzt. Nach Angaben der Kreisverwaltung waren in den vier Stunden von 10 bis 14 Uhr am Samstag insgesamt 96 Menschen dort – 54 von ihnen wurden auch getestet.

Die gute Nachricht: Nachdem am Freitag die ersten beiden Corona-Fälle gemeldet wurden, die wieder genesen sind, kann die Kreisverwaltung nun von zwei weiteren Menschen berichten, die die Erkrankung überstanden haben. Damit gibt es im Eifelkreis inzwischen vier Menschen, die den Infekt überstanden haben.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich unterdessen auf nun 41 Fälle erhöht.

Insgesamt wurden bislang 526 Personen im Eifelkreis getestet.