42. Beda-Markt Autoschau, Baumaschinenmeile und sehr viel Geselligkeit

Drei Jahre musste pausiert werden als der Beda-Markt dann im vorigen Jahr endlich wieder ausgerichtet werden konnte, war die Freude nicht nur bei den Veranstaltern groß, auch die Besucher strömten trotz teils durchwachsenen Wetters in Scharen nach Bitburg. „Für die Menschen in der Region ist der Beda-Markt einfach ein Klassiker der dazu gehört und quasi das Veranstaltungsjahr“, sagt Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels. Zum 42. Mal lädt die Stadt in Zusammenarbeit mit ihren Partnern für Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, wieder zu der traditionellen Leistungsschau ein.